В Первоуральске задержан мужчина, угрожавший взорвать дом гранатой

Ранее он уже был судим по делу о разбойном нападении.

В Первоуральске мужчина, который взял свою сожительницу в заложники и угрожал подорвать дом с гранатой, задержан. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Согласно данным канала, злоумышленником оказался мужчина 52 лет по имени Азат. Дебошира везут в участок для проведения допроса. Ранее он уже был судим по делу о разбойном нападении и отсидел за решеткой десять лет.

Ранее стало известно, что житель Первоуральска Свердловской области удерживает свою сожительницу в квартире и угрожает взорвать гранату. В связи с угрозой все жители дома были эвакуированы. Пострадавших нет. На месте происшествия работают силовые и оперативные службы. По словам главы города Игоря Кабеца, ситуация находится под контролем.

