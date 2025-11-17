В Первоуральске мужчина взял в заложники сожительницу и угрожает взрывом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мужчина в Первоуральске Свердловской области удерживает свою сожительницу в квартире и угрожает взорвать гранату. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в доме на улице Малышева, где мужчина заперся вместе с женщиной. По данным канала, каких-либо требований он не выдвигает. Известно, что незадолго до происшествия его навещали сотрудники правоохранительных органов.

Предварительно установлено, что мужчина находится в состоянии опьянения. Подтвердить наличие у него гранаты пока не удалось.

В связи с угрозой все жители дома были эвакуированы.

«Все жители дома эвакуированы и находятся в полной безопасности», — сообщил глава Первоуральска Игорь Кабец в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают силовые и оперативные службы. Дом оцеплен, специалисты ведут переговоры с мужчиной. По словам главы города, ситуация находится под контролем.

