Близнецы Кесслер умерли на 90-м году жизни

Знаменитые танцовщицы и певицы Элис и Эллен Кесслер, известные как близнецы Кесслер, умерли в возрасте 89 лет. Об этом сообщило агентство DPA.

В материале уточняется, что сестры скончались в Грюнвальде под Мюнхеном. Полиция Мюнхена подтвердила их смерть, отметив, что признаков насильственных действий обнаружено не было.

Карьера Элис и Эллен Кесслер длилась более шести десятилетий. За это время они выступали вместе с певцом Фрэнком Синатрой, актером Фредом Астером и музыкантом Гарри Белафонте, пользовались популярностью в США, Франции и Италии.

Мировую известность они получили в 1955 году после выступлений в парижском шоу «Лидо» на Елисейских полях. До последних лет близнецы продолжали выходить на сцену, в том числе в мюзикле Удо Юргенса «Я никогда не был в Нью-Йорке».

