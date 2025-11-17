Подозреваемая в убийстве ребенка в Москве отказалась признавать вину
Фото: 5-tv.ru
Мать обезглавленного мальчика сослалась на статью 51 Конституции России.
Мать шестилетнего ребенка Елена Цуцкова, проходящая по делу об убийстве, отказалась признавать вину. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
По его словам, после прибытия адвоката подозреваемая отказалась от показаний и сослалась на статью 51 Конституции России. Источник уточнил: если Цуцкова даст признательные показания после предъявления обвинения, следствие продолжит необходимые процессуальные действия.
Накануне сообщалось, что женщина написала явку с повинной и признала вину на первичном допросе.
Тело ребенка обнаружили 16 ноября: голову мальчика нашли в рюкзаке в Гольяновском пруду на востоке Москвы, а тело — вечером того же дня на балконе одного из домов в Балашихе. В квартире находилась мать погибшего, предположительно, в состоянии наркотического опьянения. Ее задержали ночью 17 ноября.
Бабушка мальчика заявила, что не верит в причастность дочери к преступлению, и предположила, что к случившемуся может иметь отношение знакомая матери по имени Юлия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем мать в Балашихе обезглавила своего ребенка.
