Валерий Карпин покинул московское «Динамо»

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Валерий Карпин объявил, что покидает свой пост. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Сегодня я принял решение завершить работу в московском „Динамо“ и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение», — заявил Валерий Карпин.

Специалист выразил благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и болельщикам «Динамо». Он отметил, что это был важный период и что он ценит доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. По его словам, у клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и он искренне желает команде успехов.

Карпин подчеркнул, что его единственным приоритетом сейчас остаются результаты национальной сборной, а также подготовка к отдельным матчам и к возвращению команды на международный уровень. Он добавил, что для этого всем предстоит большая работа.

Валерию Карпину 56 лет. Он возглавлял москоское «Динамо» с 13 июня 2025 года и совмещал работу с должностью в сборной России по футболу. После 15 туров «бело-голубые» занимают десятое место в турнирной таблице.

