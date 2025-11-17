Президент Финляндии допустил начало переговоров РФ и Украины в начале 2026 года
Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Завершение конфликта в текущем году маловероятно.
Переговоры между Россией и Украиной могут начаться в начале 2026 года. Таким предположением поделился президент Финляндии Александр Стубб на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
По словам лидера Финляндии, завершение конфликта в текущем году маловероятно.
«Честно говоря, не вижу конца этого конфликта в этом году», — отметил Стубб, добавив, что стороны могут сесть за стол переговоров не ранее февраля–марта следующего года.
Финский лидер подчеркнул, что оценивает ситуацию трезво, хотя сохраняет осторожный оптимизм. Он отметил, что решение о начале переговорного процесса должно приниматься украинской стороной.
Кроме того, Стубб указал, что любые контакты европейских политиков с Россией должны согласовываться с другими странами Евросоюза, чтобы обеспечивать координацию действий на международной арене.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как президент России Владимир Путин настроен к урегулированию конфликта на Украине.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.