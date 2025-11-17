«У Путина есть фотографии»: Трамп и Клинтон имели сексуальные отношения*

В США распространяются слухи о наличии у Трампа и Клинтона сексуальной связи

Публикация десятков тысяч страниц из архива Джеффри Эпштейна спровоцировала волну обсуждений в США. Чем дальше, тем более запутанной становится история — теперь в ней фигурирует Россия.

После публикации Конгрессом США 23 тысяч страниц материалов из архива Джеффри Эпштейна американское медиапространство захлестнула волна слухов о якобы имевшей место интимной связи между президентом США Дональдом Трампом и его предшественником Биллом Клинтоном*. Как писала The Telegraph, причиной стала переписка финансиста, вошедшая в опубликованный массив документов.

Среди этих писем нашлось одно послание марта 2018 года: брат Эпштейна Марк интересовался у Стива Бэннона, могут ли у Владимира Путина быть фотографии непристойного содержания с участием Трампа и Клинтона. В сообщении содержалась фраза.

«У (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина есть фотографии Трампа, сосущего Буббе?» — говорилось в письме.

Имя «Бубба» давно закрепилось за Клинтоном в Соединенных Штатах, особенно на юге страны, где такое обращение считается распространенным.

Марк Эпштейн впоследствии отрицал подлинность предположений, возникших вокруг письма, но документ уже стал вирусным. Это породило волну догадок о возможной сексуальной связи между двумя президентами, а интернет мгновенно подхватил тему. Мемы плодились один за другим — от шуток до пародий на выражение Big Beautiful Bill, интерпретируемое пользователями как намек на Клинтона.

Как имя Эпштейна снова оказалось в центре скандала

Джеффри Эпштейн вошел в элиту финансового мира еще в конце 1980-х и вскоре оказался в окружении богатейших и влиятельнейших людей планеты: среди его знакомых были и Трамп, и Клинтон, и принц Эндрю.

Первое громкое дело всплыло в 2005 году, когда несколько несовершеннолетних девушек обратились в полицию, заявив, что Эпштейн предлагал им деньги за массаж или секс в своем особняке. Позднее появились показания, в которых говорилось о насилии над подростками. Несмотря на масштаб обвинений, он сумел избежать серьезного наказания, получив 13 месяцев тюрьмы по статье о проституции.

В 2018 году началась новая волна обвинений: десятки женщин сообщили, что Эпштейн совершал в отношении них насильственные действия. Вскоре ему предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними.

Летом 2019 года его нашли без признаков жизни в камере, и в больнице подтвердили смерть, классифицируя ее как суицид. Эта версия породила еще больше теорий — вплоть до того, что Эпштейна считали носителем секретов «глубинного государства».

Во время выборов 2024 года Трамп обещал рассекретить и оставшиеся материалы, заявляя, что там якобы содержатся данные о его политических противниках. Однако расследование под руководством Пэм Бонди затянулось, а заверения Трампа, что в документах нет ничего интересного, вызвали у части американцев подозрения, будто он пытается скрыть свое участие.

Правда ли, что Эпштейн хотел передать компромат России?

Опубликованная переписка обнаружила еще одну интригующую деталь: Эпштейн якобы выражал желание передать некую информацию о Трампе через российские каналы.

Один из документов описывает его разговор с бывшим премьер-министром Норвегии Турбьерном Ягландом. В беседе Эпштейн говорил, что Сергей Лавров может выйти с ним на связь, чтобы получить данные о Трампе.

«Я думаю, вы могли бы посоветовать Путину, чтобы Лавров получил информацию, поговорив со мной», — писал Эпштейн.

В другом фрагменте переписки, датированном декабрем 2018 года, он писал неизвестному адресату, что является «единственным, кто может победить Трампа».

Такие материалы подогрели и без того живучее на Западе убеждение, что политика Трампа в отношении России объясняется тем, что Кремль якобы располагает компроматом. На фоне этого вновь всплыла публикация The Guardian 2021 года, в которой утверждалось, что российские спецслужбы искали порочащую информацию о Трампе в период конкурса «Мисс Вселенная — 2013», проходившего в Москве.

Неожиданная сторона отношений Трампа и Эпштейна

NBC News, изучив новые файлы, привел ранее неизвестную переписку между Эпштейном и писателем Майклом Вулффом, автором книги «Огонь и ярость». В этих письмах финансист отрицал версию Трампа о том, что тот исключил его из клуба Мар-а-Лаго из-за неподобающего поведения.

Эпштейн утверждал, что конфликт возник, когда Гислен Максвелл привлекла в отель Вирджинию Джуффре — одну из наиболее известных потерпевших по делу о насилии со стороны финансиста. В тех же материалах Эпштейн нелицеприятно отзывался о бизнес-подходе Трампа.

«Видите ли, я знаю, насколько Дональд грязен. Его бизнес-модель заключается в том, чтобы рекламировать недвижимость под своим именем и получать за это комиссию. Гостиничный бизнес — это как раз то же самое», — говорил Эпштейн.

Он также утверждал, что такие схемы разоряют компании, тогда как прибыль идет самому Трампу.

При этом документы не подтверждают, что будущий президент был вовлечен в преступления Эпштейна. Единственное спорное упоминание — фраза о том, что Трамп «проводил много времени с женщиной», которая позже фигурировала среди потерпевших. При этом сведений о каком-либо насилии нет, а Максвелл неоднократно подчеркивала, что Трамп «никогда и ни с кем не вел себя неподобающе».

Что вскрылось о связях Эпштейна и Клинтона

Новые документы также затронули давние разговоры о роли Клинтона в окружении Эпштейна. В переписке 2011 года с человеком под псевдонимом «Герцог» финансист отрицал утверждения о том, что бывший президент посещал его частный остров.

«Эти истории — полная и абсолютная фантазия. Я не знаю и никогда не встречал (бывшего вице-президента США. — Прим. ред.) Эла Гора, Клинтон тоже никогда не был на острове», — сказано там.

Предполагается, что «Герцогом» был назван принц Эндрю, лишившийся титула герцога Йоркского из-за обвинений в сексуальном насилии.

В той же переписке обсуждался скандал вокруг Вирджинии Джуффре, и «Герцог» просил обеспечить формулировку в документах, исключающую его вину.

«Пожалуйста, убедитесь, что в каждом заявлении или юридическом письме четко указано, что я не причастен и что я ничего не знал и не знаю ни об одном из этих обвинений», — писал «Герцог».

Эпштейн отвечал, что может помочь королевской семье.

«Девушку, обвинившую принца Эндрю, тоже можно легко уличить во лжи. Думаю, Букингемскому дворцу это понравится», — уверял он.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России