Петербург в барической ложбине: что это такое и как ее пережить

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов; 5-tv.ru

Северную столицу ждет облачная, дождливая и ветреная погода.

На погоду в Петербурге и Ленинградской области оказывает влияние барическая ложбина северного циклона. Что же это такое, «Известия» узнали у специалиста.

«Барическая ложбина — это ничто иное, как область низкого атмосферного давления, зажатая между двумя областями высокого атмосферного давления. То есть это, по сути, циклон. Определенные формы в виде улыбки, в виде желоба, его еще иногда сравнивают с коркой арбуза, с улыбкой, или же можно представить в виде банана. По-разному бывает, но суть одна. Связанная с ним погодная ситуация — это циклоническая погода, то есть это в основном облачная погода. В основном погода дождливая, в основном погода ветреная», — рассказал синоптик Никита Поповнин.

Барическая ложбина, как и ее противоположность, барический гребень, негативно влияют на самочувствие метеозависимых людей. Для улучшения состояния необходимо хорошо выспаться и при необходимости принять успокоительное или обезболивающее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.