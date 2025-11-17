Более 40 тысяч членов профсоюзов стали постоянными донорами в России

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Всего в ФНПР состоят почти 20 миллионов человек

Россияне теперь смогут получить юридическую помощь бесплатно, если на работе их права были нарушены. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Федерации независимых профсоюзов России на встрече, которая прошла сегодня в Кремле.

Сергей Черногаев рассказал о законодательных инициативах организации. В частности о тех, которые направлены на решение демографических проблем. Кроме того, с 1 января вырастет размер минимальной заработной платы.

«ФНПР у нас ведущее профсоюзное объединение, самое крупное. И наверное, наиболее эффективно работающее. 44, по моему, отраслевых всероссийских профсоюза», — отметил президент.

«Да, совершенно верно», — ответил Черногаев.

«И почти 20 миллионов членов профсоюза. 18, 8 тысяч. Это и работающие люди, и учащиеся в средних, высших учебных заведениях. Выполняют важнейшую государственную функцию, просто важнейшую, по защите прав интересов работников. Ну и многое делают по контролю за охраной труда, что тоже немаловажно», — сказал российский лидер.

Также организации помогают участникам специальной военной операции и их семьям. На фронт регулярно отправляют гуманитарную помощь. А еще более 40 тысяч членов профсоюзов стали постоянными донорами.

