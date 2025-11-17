Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Супруги с пятилетней дочерью пропали еще в конце сентября.

В Красноярском крае спасатели вновь отправились на поиски семьи Усольцевых, которые пропали еще в конце сентября. Отряд выехал по заявке полиции в конкретно обозначенный участок тайги. Удалось ли следователям узнать что-то новое — пока не сообщают.

Супруги вместе с пятилетней дочерью пошли в поход и почти сразу перестали выходить на связь. Во время поисков исследовали больше 500 километров лесных дорог и тайги, но найти следы туристов так и не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что автомобиль, на котором семья Усольцевых отправилась в поход по Красноярскому краю, изъят следователями как вещественное доказательство.

Транспортное средство будет использовано для проведения экспертиз, в том числе с целью получения генетических образцов, которые могут помочь в расследовании.

По основной версии СК, семья могла погибнуть в результате несчастного случая, произошедшего во время похода в труднодоступной местности.

