«Пошлый» и «Латвия»: радиостанция Судного дня подала два новых сигнала

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сегодняшние сообщения выглядят особенно загадочно.

Загадочная радиостанция УВБ-76, много лет известная радиолюбителям под именем «Жужжалка», сегодня передала серию новых кодовых сообщений на частоте 4625 кГц. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

Привычный монотонный гул прервался примерно в 14:35 по московскому времени. Далее начались помехи, после чего прозвучал отчетливый мужской голос, который, используя стандартный военный фонетический алфавит, передал первое сообщение: «НЖТИ 19392 ПОШЛЫЙ 8999 4216». Через пять минут последовало второе сообщение: «НЖТИ 15854 ЛАТВИЯ 5894 4167».

Передача голосовых кодов для УВБ-76 не новость. Те, кто круглосуточно слушает эфир, часто фиксируют так называемые «монолиты» — короткие сообщения, которые считаются элементами служебной связи российских силовых структур. Станция предположительно связана с Западным военным округом, ведет вещание как минимум с конца 1970-х и окружена множеством версий, включая гипотезы о возможной связи с системой «Периметр».

Тем не менее сегодняшние сообщения выделяются на общем фоне. Первые части кодов соответствуют привычному формату, однако слова «ПОШЛЫЙ» и «ЛАТВИЯ» привлекли особое внимание. Первое слово выглядит необычно для сухих военных передач, где обычно применяются нейтральные термины. Это быстро породило споры о возможной ошибке оператора или умышленном выборе такого эмоционального кода.

Еще больший интерес вызвало второе сообщение, где используется слово «ЛАТВИЯ». Реальное название страны, к тому же входящей в НАТО, практически не встречается в подобных передачах. Это мгновенно подстегнуло обсуждения о возможной связи сигналов с важными событиями или подготовительными мерами.

Эксперты по радиосвязи отмечают, что делать выводы рано. Наиболее вероятным объяснением остаются учебные задачи или проверка каналов взаимодействия. В таком случае «ЛАТВИЯ» может служить условным обозначением направления или сценария. Но сам факт применения топонима на фоне напряженной международной обстановки выглядит показательно, особенно с учетом того, что зона ответственности Западного военного округа граничит с Балтийским регионом.

После передачи сообщений УВБ-76 вернулась к обычному сигналу. Но, как отмечают наблюдатели, периоды тишины после таких кодов воспринимаются особенно напряженно, а сама «Жужжалка» продолжает оставаться своеобразным индикатором глобальных геополитических процессов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.