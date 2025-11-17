Путин подписал закон об установлении дня взятия Кенигсберга Днем воинской славы

Фото: © РИА Новости/Марк Марков-Гринберг

Праздник будет отмечаться ежегодно 9 апреля.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новой памятной даты — 9 апреля, Дня героического штурма и взятия Кенигсберга. Соответствующий документ 17 ноября опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщает портал правовой информации.

Изменения внесены в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», и документ вступает в силу сразу после подписания. Новая дата посвящена событиям Восточно-Прусской операции, в ходе которой советские войска взяли Кенигсберг (ныне Калининград). Штурм начался 6 апреля 1945 года, а уже 9 апреля гарнизон города капитулировал.

Ранее, 11 ноября, Госдума утвердила инициативу об установлении нового памятного дня. Авторы законопроекта подчеркивали, что это решение направлено на сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи и преодоление ощущения исторической оторванности Калининградской области от основной территории страны.

Новая памятная дата станет напоминанием о ключевом эпизоде Великой Отечественной войны и важности его роли в современной истории.

