Путин расширил перечень оснований для увольнения иностранных граждан

Одна из формальных причин для прекращения сотрудничества — региональные ограничения.

Президент России Владимир Путин подписал закон, дополнивший перечень оснований для расторжения трудового договора с иностранными гражданами. Документ размещен соответствующий документ на сайте официального опубликования правовых актов.

В тексте закона говорится, что к основаниям прекращения трудового договора теперь отнесены и те случаи, когда региональные акты, принятые в соответствии с федеральным законодательством, обязывают работодателя уменьшить число иностранных работников.

Фоновые положения напоминают, что с 2014 года субъекты Федерации вправе вводить ограничения на привлечение иностранных работников, приезжающих по визе, и работодатели обязаны выполнять такие меры. Ранее нарушения региональных требований влекли серьезные санкции — штрафы до миллиона рублей или приостановку деятельности, однако действующее трудовое законодательство не рассматривало региональные запреты как отдельное основание для увольнения.

Включение региональных ограничений в официальный перечень оснований для увольнения и изменение формулировок законодательства означает, что работодатели получат дополнительную правовую базу для расторжения трудовых договоров с иностранными работниками в случаях, предусмотренных региональными актами, что может усилить исполнение ограничительных мер на местах.

