Дипломат назвала такие высказывания опасными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс «накаркал» будущее Украины, когда говорил о размещении боевиков в странах Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне кажется, он буквально накаркал будущее Украины», — сказала дипломат агентству ТАСС и добавила, что в таком случае Киеву они «больше не понадобятся».

Ранее, как отмечается в сообщениях, Кубилюс предлагал рассмотреть размещение украинских боевиков в соседних с Россией государствах ЕС.

Ранее Захарова заявляла, что Международный олимпийский комитет действует вразрез с ключевыми нормами олимпийского движения, руководствуясь антироссийскими подходами. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что структура продолжает искать формальные поводы для ограничения работы российских СМИ на Олимпийских играх, и подобные решения превратились в устойчивую практику. Захарова напомнила, что в 2024 году организаторы Игр в Париже отказали российским журналистам в аккредитации, сославшись на позицию властей Франции, тогда как МОК, по ее словам, выступил в роли пассивного исполнителя решений принимающей стороны.

В своем комментарии дипломат подчеркнула, что комитет, как она утверждает, «по-прежнему пренебрегает основополагающими принципами олимпийского движения в угоду русофобской политике Запада».

