«Мои родители живы»: сын Усольцевых заявил, что его близкие выбрались из тайги

Любой опытный таежник знает — при потере ориентации нужно оставлять на пути следы.

Сын Ирины Усольцевой от первого брака Даниил Баталов сообщил, что пропавшая в начале октября семья Усольцевых не могла погибнуть или потеряться в тайге Красноярского края, так как глава семейства Сергей был опытным походником и знал, как действовать в подобной ситуации. Об этом сообщает ngs24.ru.

«Я уверен на 100%, что родители мои живы, что они находятся сейчас не на Кутурчинском Белогории. Я в это верю, потому что в ходе поисков не было найдено никаких следов от слова „совсем“, вообще ничего. А мой отец, очень опытный человек, опытный таежник, горник, турист, он просто не мог заблудиться, не оставив следов», — сказал Даниил.

Он напомнил, что любой походник знает правило: в случае потери ориентации нужно оставлять на пути заметные отметки, чтобы спасатели могли определить маршрут. По словам Баталова, Сергей неоднократно обучал его ориентированию и навыкам выживания, поэтому исчезновение без единого следа на простой туристической тропе кажется ему невозможным. Молодой человек добавил, что не представляет, куда именно могли уйти его близкие и зачем, хотя в сети его обвиняют в попытке скрыть детали возможного побега.

Известно, что семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь — отправилась к скале Буратинка и перестала выходить на связь. Поисковые работы результатов не дали. Некоторые знакомые допускают инсценировку исчезновения и возможный выезд за границу, однако официально следствие рассматривает несчастный случай как основную версию. Позднее в машине семьи был обнаружен тайник с 600 тысячами рублей. Автомобиль нашли припаркованным у дороги, откуда Усольцевы направились в поход и не вернулись.

