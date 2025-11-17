Песков: в России нет сторонников конфронтации с НАТО

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России нет сторонников столкновения с НАТО. Тем не менее, Москва вынуждена реагировать на усиливающуюся риторику европейских столиц.

«Вы знаете, что в России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО, но вынужденно мы должны принимать меры по обеспечению нашей безопасности», — сказал Песков.

По его словам, заявления о конфронтации все чаще звучат именно из Европы, где политические структуры альянса демонстрируют нарастающую милитаристскую тональность.

Российские стратегические крылатые ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» стали поводом для серьезной тревоги внутри Североатлантического альянса. Об этом ранее писала немецкая газета Bild со ссылкой на секретный доклад НАТО.

По данным издания, модернизация российского ядерного арсенала считается завершенной. В документе подчеркивается, что Москва получила несколько обновленных видов вооружений, среди которых подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности.

Отдельный акцент в докладе сделан на ракете «Буревестник». Разведка сообщает, что система находится в состоянии готовности к развертыванию, и именно этот комплекс привлек наибольшее внимание аналитиков альянса.

В секретных материалах отмечается высокая маневренность «Буревестника», а также способность запускаться с мобильных платформ. Указывается, что скорость ракеты может достигать примерно 900 километров в час.

Кроме того, по оценкам НАТО, «Буревестник» способен длительное время находиться на орбите перед тем, как поразить цель, что делает его крайне сложным для перехвата и воспринимается альянсом как серьезный вызов системам безопасности.

