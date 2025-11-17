«Без ненужных интересов»: режиссер Кирилл Кузин о воспитании детей

Фото, видео: © РИА Новости/Анастасия Петрова; 5-tv.ru

Подрастающему поколению не нужны гаджеты и отвлекающие факторы.

Правильное воспитание детей является приоритетной задачей в текущих реалиях. Об этом на пресс-конференции в рамках промо фильма «Письмо Деду Морозу» заявил режиссер Кирилл Кузин. Кадры мероприятия появились в распоряжении 5-tv.ru.

«Ничего нет важнее сейчас, чем воспитать новое молодое поколение. Правильно, без телефонов, без каких-то ненужных интересов», — рассказал Кузин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Наталия Орейро с энтузиазмом передает своему сыну Мерлину любовь к русской культуре и истории. По ее словам, интерес Мерлина к России начался с того, что она сама вдохновила его на изучение этой страны. Мальчик часто выполняет школьные проекты, посвященные России, где исследует географию, историю и достижения, включая освоение космоса. Также он часто рисует березы.

Актриса отметила, что не показывает сына в соцсетях, но он сам проявляет творческий интерес к русской культуре.

