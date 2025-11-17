Рисует березы и интересуется космосом: как Орейро «заразила» сына любовью к России

Фото, видео: www.globallookpress.com/ IMAGO/MPG; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ребенку нравятся старые российские автомобили.

Сын актрисы и певицы Наталии Орейро Мерлин проявляет интерес к России, ее культуре и истории. Об этом она рассказала на пресс-конференции по видеосвязи из Аргентины в рамках промо фильма «Письмо Деду Морозу». Кадры мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По словам актрисы, увлечение сына российскими темами началось с того, что она сама «заразила» его интересом к культуре страны. Мерлин часто выбирает темы России для школьных проектов, изучая географию, историю и достижения страны, включая освоение космоса.

«У него есть русский паспорт. Он много ездил в Россию. Ему очень нравится, в конце года он делал работу в школе о России. Нужно было рассказать про географию, про историю. Ему было очень интересно все, что связано с покорением космоса. Первая женщина в космосе — русская женщина (Валентина Терешкова. — Прим. ред.). Мы про нее многое изучали», — поделилась Орейро.

Актриса отметила, что не показывает сына в соцсетях, однако он сам проявляет творческий интерес к русской культуре.

«Он сам рисует березы. У него была целая папка с березами. Он даже сделал борщ. Хочу сказать, ему очень нравятся старые машины из России. Например, Lada. Мы сделали ему кровать с деталями от машины 1950-х годов», — рассказала актриса.

Орейро подчеркнула, что подобные занятия помогают сыну лучше знакомиться с культурой России и формируют живой интерес к истории и традициям страны, что, по ее словам, доставляет семье много радости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталия Орейро не знает секрет крепкого брака.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.