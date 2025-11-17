Мужчина-язычник в Москве подозревается в насилии над двумя детьми

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Селиверстова

Он требовал от 11-летней девочки фото интимного характера.

В Москве арестован 38-летний мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии над двумя девочками. Об этом сообщил Следственный комитет Москвы в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в январе 2024 года мужчина связался с 11-летней школьницей. В переписке он требовал присылать фотографии интимного характера и отправлял свои видеозаписи. После этого он дважды встречался с ребенком и совершал в отношении нее сексуальные действия.

В октябре 2025 года он аналогичным образом действовал в отношении 13-летней девочки.

Фото: Telegram/Столичный СК/skmoscowgsu

Задержание произошло благодаря совместной работе следователей СК и оперативных служб. Мужчине предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая насильственные действия сексуального характера и развратные действия с лицами младше 16 лет. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные органы проверяют возможность причастности мужчины к другим эпизодам преступной деятельности.

Также установлено, что мужчина придерживается языческих убеждений. В социальных сетях он публиковал соответствующие видео и обращался к подписчикам словами «братья и сестры».

