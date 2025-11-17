Дело в еде: назван продукт, делающий ребенка умнее

Фото: 5-tv.ru

Продукты питания — источник энергии для развития и формирования крепкого иммунитета.

Один из главных помощников в укреплении физического и когнитивного потенциала ребенка — рыба. Таким мнением с aif.ru поделилась нутрициолог Ева Шишова.

По словам эксперта, рыба богата белком, который легко усваивается, витамином группы В, фосфором, йодом и омега-3.

«Эти вещества способствуют поддержанию иммунитета, работе нервной системы, укреплению костей и зубов, улучшению памяти и внимательности», — подчеркнула Ева Шишова.

Как уточнила нутрициолог, для детей полезнее всего скумбрия, горбуша, сельдь, тунец и минтай. В каждом этом продукте присутствуют вещества, которые так необходимы растущему организму.

Ева Шишова добавила: если рыба — не самый любимый продукт ребенка, то родители могут подойти к делу креативно. Например, смешать консервированную треску с отварными макаронами, добавив немного соуса, свежего базилика и оливкового масла. Это перебьет запах рыбы, и малыш не заметит подвоха.

«Начинайте с малого: добавляйте рыбу в рацион раз в неделю, постепенно увеличивая частоту потребления до двух и более раз», — сказала Шишкова.

Кроме того, если ребенку нравятся пироги, булочки или наггетсы, то следует добавлять в них рыбу с нейтральным вкусом. К таким относятся, например, минтай и судак.

