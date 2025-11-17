Санкт-Петербургский Дом музыки проводит Высшие исполнительские курсы в Ялте

Фото, видео: 5-tv.ru

На интенсив в Крым приехали 20 молодых талантливых музыкантов.

Неповторимые мелодии Моцарта, Баха и Стравинского звучат в эти дни в Ялте. Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина проводит там Высшие исполнительские курсы. На мастер-классы в Крым приехали 20 молодых талантливых музыкантов. Они оттачивают свое мастерство и осваивают самые сложные композиции. Как проходят занятия — увидел корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

«Фантазия» французского флейтиста Филиппа Гобера парит над скалами и берегом Ялты, что по своей красоте едва ли уступают французской ривьере.

«Когда сюда приезжаешь, здесь черпаешь вдохновение, есть мотивация заниматься очень много, появляется намного больше сил», — поделилась флейтистка, участница ноябрьского интенсива Санкт-Петербурского Дома музыка Софья Жилина.

Моцарт, Бах и Вагнер под шум ливадийских пальм и шелест волн — такое сопровождение есть только здесь.

20 талантливых молодых музыкантов со всей России собрались в особенном месте — Ореанде. Там, где некогда было имение Александра I. Здесь десять дней со студентами консерватории занимаются лучшие педагоги страны.

Здесь не любят простых задач. Студент-первокурсник Тихон Евланов оттачивает «Итальянскую сюиту» Стравинского, сложнейшее произведение, все под зорким оком народного артиста России, художественного руководителя Санкт-Петербургского дома музыки Сергея Ролдугина. Для студента это двойной вызов.

«Это довольно сложное произведение технически и стилистически. Оно не для инструмента написано, поэтому порой бывает не очень удобно играть», — рассказал виолончелист, участник ноябрьского интенсива Санкт-Петербурского Дома музыка Тихон Евланов.

Крымское солнце взрастило немало гениев русской культуры. Здесь творили композиторы Щедрин и Шостакович. Поэты Волошин и Ахматова. Неподалеку — дача Чехова. А на эту самую скамейку он усадил героев «Дамы с собачкой» — наслаждаться черноморскими видами. Перспектива, действительно, впечатляет.

Впрочем, призер престижного международного конкурса Schoenfeld Богдан Ефремов вдохновение черпает не в прошлом — в настоящем, исполняя на виолончели современных авторов — эмоционально, с экспрессией рок-звезды.

«Музыка — это эмоции. Их нужно показывать, их нужно передавать публике», — считает виолончелист, участник ноябрьского интенсива Санкт-Петербурского Дома музыка Богдан Евланов.

Впереди у них конкурсы в Армении, Китае, даже в Финляндии. За 20 лет программы Дома музыки зажгли немало звезд мирового уровня.

«Несмотря на сложную политическую обстановку, когда совершенно беспардонно относятся к российской культуре, наши ребята, особенно, которые сейчас выступают и которым разрешено участвовать в международных соревнованиях каких-то, они получают там лауреатства все равно. Несмотря на то, что никого из членов жюри там нет российских», — сказал народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Как можно исполнять классику — виртуозы показывают и собственным примером. Музыкальные педагоги дают концерт в Воронцовском дворце. Это высочайшая планка. Когда-то здесь выступал Федор Шаляпин, исполнял свои композиции Сергей Рахманинов. Его сонату для виолончели и фортепиано играют на концерте. Вместе с произведениями Генделя, Шумана, Штрауса, Вивальди.

И молодые музыканты выступят на сцене Воронцовского дворца, чтобы после еще смелее покорять новые горизонты в свободном плавании по этому бурлящему морю жизни и вдохновения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.