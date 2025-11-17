Обманщица-гастролерша: риелтор оставила без квартир и денег почти 50 человек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Мошенница работала в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Москве по одной и той же недобросовестной схеме.

Почти полсотни людей в Москве, Петербурге и Алтайском крае стали жертвами недобросовестного риелтора. Женщина завлекала клиентов заманчивыми предложениями на рынке недвижимости и все — с огромными скидками. Такие невероятные условия объясняла индивидуальным соглашением с застройщиком. Только те о мошеннице даже не слышали. Съемочная группа решила провести собственное расследование. Что удалось выяснить — расскажет корреспондент «Известий» Михаил Емелин.

Врач Владислав Вьюнов уже мог получить ключи от уютной однушки, но своя квартира, да еще и в престижном жилом квартале, так и осталась мечтой. Начинающий доктор по-прежнему вынужден снимать жилье. Виновата в этом риелтор, которая взяла у него деньги на покупку жилья, но почему-то так и не передала их застройщику.

«Часть денег брал в кредит, чтобы ей давать на первый взнос. До сих пор отдаю частично. Остался без квартиры, без денег. Еще и с долгами», — поделился пострадавший Владислав Вьюнов.

Риелтор Кристина Семенова на рынке недвижимости давно, но прославилась вовсе не успешными сделками. Десятки клиентов обвинили ее в мошенничестве.

«По Петербургу выявила 20 человек на общую сумму около 50 миллионов рублей. В Москве пока обнаружила только десять человек. Сумма примерно 15–20 миллионов рублей», — рассказала юрист пострадавших Ирина Бабушкина.

Семья Тараненко перечислила Семеновой около 700 тысяч рублей. Она пообещала забронировать квартиру у застройщика и договориться с менеджерами о 30%-ной скидке. Сделка не состоялась, а деньги так и остались у риелтора. Не возвращает уже год.

«Она оттягивала и перебрасывала с объекта на объект деньги: «Вот здесь получше, а здесь удобнее». Мы идем занимаем, ведь не всегда есть деньги в наличии. Она все это знала. Говорила: «Сейчас отдадим, через неделю сделка, вы рассчитаетесь со всеми долгами», — вспоминает пострадавшая Снежана Тараненко.

Риелтор Семенова сначала работала в Алтайском крае, затем в Петербурге, где даже открыла свое агентство недвижимости. Теперь — в Москве. Города и квартиры приходилось менять из-за недовольных клиентов. Они искали обманщицу, чтобы заставить ее расплатиться по долгам. Несмотря на негативные отзывы и жалобы, она продолжала искать новых клиентов. Работала по одной и той же схеме.

Недобросовестная риелтор завлекала клиентов заманчивыми лотами на рынке недвижимости, предлагала квартиры в жилых комплексах бизнес-класса, причем, по невероятным условиям. Индивидуальные скидки, покупка квартиры без первоначального взноса, а ставка по ипотеке 1% или 2%.

Журналистам удалось дозвониться до Семеновой. Она занервничала и стала оправдываться, но от встречи и интервью отказалась.

«Изменились условия на рынке. Субсидированная ставка должна была быть на весь срок, а она не на весь срок. Сейчас разбираемся, куда ушли деньги», — сказала риелтор Кристина Семенова.

Следователи все же возбудили уголовное дело, но спустя почти год. Прямо в день съемок репортажа опросили риелтора. Она пообещала вернуть деньги, вот только где она их возьмет — непонятно. Судя по данным службы судебных приставов, Семенова и ее мать должны не только клиентам, но и банкам. Пострадавшие собираются обратиться к судебным исполнителям с просьбой арестовать счета и имущество семьи обманщицы.

