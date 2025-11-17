С начала года кибермошенники выманили у детей 850 миллионов рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Чаще всего жертвами становились играющие в компьютерные игры подростки.

Порядка 850 миллионов рублей выманили кибермошенники у детей за десять месяцев этого года.

По данным экспертов, чаще всего жертвами аферистов становились подростки, которые играли в компьютерные игры. В обмен на данные банковских реквизитов родителей злоумышленники обещают подарить игровую валюту или повысить рейтинг. Или предлагают участие в розыгрыше известного блогера. В случае отказа, в ход идут угрозы.

Чтобы защитить семьи от атак, родителям рекомендуют чаще обсуждать в семейном кругу вопросы финансовой безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Верховный суд Якутии отменил решение городского суда и отказал пенсионерке, продавшей квартиру под влиянием мошенников, в признании сделки недействительной. Подобное решение принято впервые.

Такой исход является редким, хотя дела, связанные с мошенничеством, рассматриваются судами регулярно.

