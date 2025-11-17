Российский истребитель нового поколения стал сенсацией авиакосмической выставки в ОАЭ

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Мельников; 5-tv.ru

Всего Россия представила порядка 900 образцов продукции в Дубае.

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э стал настоящей сенсацией крупнейшей авиакосмической выставки. Она стартовала сегодня в Дубае. Всего наша страна представляет порядка 900 образцов продукции военного назначения. В том числе системы ПВО «Панцирь» и С-400. Кто был одним из первых посетителей нашей площадки, расскажет корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Новейшие самолеты, передовые технологии, инновационные решения: сегодня в Дубай слетелись лучшие из мира авиации. На площадке тысячи экспонатов.

Dubai Airshow — это главное событие для гражданской и военной авиационной промышленности. Раз в два года здесь встречаются гиганты индустрии, инвесторы, военные эксперты и инженеры.

Наш «Ростех» представляет последние достижения российской оборонной промышленности в авиации, космонавтике и противовоздушной обороне, почти 900 уникальных экспонатов.

«В целом рассказали об экспозиции, которая у нас есть. Действительно, она у нас рекордная за всю историю», — рассказал генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Президент ОАЭ Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян посетил нашу экспозицию одну из первых и явно остался под впечатлением.

Но, конечно, наша сенсация — экспортная версия российского истребителя пятого поколения, Су-57Э. Сегодня к нему прикованы все взгляды. Малозаметная компоновка, передовые системы радиоэлектронной борьбы, управляемый вектор тяги — все это делает Су-57Э поистине универсальным.

Одна из главных особенностей истребителя пятого поколения — то, что они несут бомбы и ракеты не на крыльях, а внутри себя. У журналистов — уникальная возможность посмотреть на бомбалюки снизу.

Одна из наших новинок — Як-130М. Многие его знают, как тренировочный самолет, но в модернизированной версии он выходит далеко за рамки тренажера. Эксперты уверены, что в перспективе он поможет эффективно бороться с вражескими беспилотниками.

Точная авионика, высокая маневренность, возможность нести легкие управляемые ракеты — все это делает Як-130М хорошей платформой для противодействия воздушным угрозам.

Особое внимание — вертолету «Ансат». Легкая, многоцелевая машина, уже зарекомендовавшая себя в медицинской авиации, спасательных операциях и транспортных миссиях.

Полностью импортозамещенный «Ансат», даже двигатель здесь отечественный. Вертолет очень маневренный, у него одна из самых больших кабин в своем классе. «Ансат» отлично работает даже в экстремальной жаре, что делает его особенно привлекательным для стран Ближнего Востока.

«Для вертолета „Ансат — М“ это фактически мировая премьера, это машина импортозамещенная, модернизированная. От своего предшественника его отличает полностью российское оборудование», — сказал представитель холдинга «Вертолеты России» «Ростех» Дмитрий Зуйков.

В этом году на Dubai Airshow представлено 1500 экспонентов из 47 стран. Для России это уникальная возможность не только показать свой технологический прогресс, но и еще раз подтвердить: уровень отечественной авиации остается на высоте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.