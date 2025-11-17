«Динамо» меняет тренерский штаб: Кудашов отправлен в отставку

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Временным наставником стал Вячеслав Козлов.

Главного тренера московского хоккейного клуба «Динамо» Алексея Кудашова отправили в отставку. Об этом сообщает Спорт-Экспресс со ссылкой на собственные источники.

В публикации уточняется, что обязанности главного тренера временно возложены на Вячеслава Козлова. В материале отмечено, что он входит в тренерский штаб бело-голубых с 2021 года и летом 2025 года соглашался возглавить «Сочи», однако был уволен спустя полтора месяца после подписания контракта. Издание напоминает, что 16 сентября «Динамо» официально объявило о его возвращении в тренерский корпус команды.

Решение об отставке Кудашова появилось на фоне перестановок в тренерском штабе КХЛ. Так, 14 ноября другой клуб лиги, «Сибирь», сообщил об уходе Вячеслава Буцаева с поста главного тренера. В этом случае исполняющим обязанности назначен Ярослав Люзенков, а руководство поблагодарило специалиста за проделанную работу.

В конце октября на 57-м году жизни умер диктор стадиона ЦСКА Игорь Плешаков. Его голос более двух десятилетий сопровождал матчи армейцев. В клубе подчеркнули, что для нескольких поколений поклонников ЦСКА он стал неотъемлемой частью атмосферы трибун. Там также напомнили его известную фразу, адресованную зрителям, — о том, что они являются самыми лучшими болельщиками.

