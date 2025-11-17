«Класс расхохотался»: в школьные годы принц Уильям не хотел становиться монархом

Фото: www.globallookpress.com/Pool / i-Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Будущий король выбрал неожиданную профессию.

Принц Уильям в школьные годы выбрал неожиданную профессию для будущего монарха, что вызвало смех у его одноклассников. Об этом рассказал актер и комик Хамфри Кер, который учился вместе с наследником престола в школе Ладгроув, а позже — в Итонском колледже, передает Mirror.

По словам Хамфри, во время одного из заданий ученикам предложили рассказать о своих мечтах и будущей карьере. Одни писали, что хотят стать пилотами, другие — футболистами. Но когда очередь дошла до юного Уильяма, он выдал нечто совершенно неожиданное.

«Некоторые говорили — летчик-истребитель, нападающий „Арсенала“ и так далее, как обычно. А Уильям сказал: „Я хочу быть полицейским“. И весь класс расхохотался — ведь было ясно, что он никогда не станет полицейским. Мы знали, что его ждет: он станет королем», — отметил Хамфри.

Пока воспоминания о детских мечтах Уильяма вновь обсуждают в прессе, внимание переключилось на его младшего брата Гарри и на возможные изменения в королевской семье.

После лишения титулов принца Эндрю, брата короля Карла III, появились предположения, что это может стать шансом для возвращения Гарри.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.