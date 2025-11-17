Мужчина приготовил собственную ампутированную ногу и подал друзьям в тако

Фото: 5-tv.ru

Всего на ужин пришли десять человек.

Житель американского штата Техас убедил хирургов позволить ему сохранить ногу после ампутации, чтобы приготовить из нее ужин для своих друзей. Об этом сообщает Mirror.

Мужчина попал в аварию на мотоцикле, в результате которой ему пришлось ампутировать конечность. Стопа была настолько повреждена, что восстановление было невозможно. Спустя три недели после операции мужчина устроил ужин для десятерых друзей и подал им собственную ногу, приготовленную в виде тако с фахитас.

«Неловкость была ощутима за тем столом, когда мы расставляли тарелки. Было очень приятно, что все собрались вместе; мне было приятно разделить себя с ними», — рассказал мужчина.

Перед тем как его друзья начали есть необычное блюдо, раздался возглас «ура». По словам мужчины, ногу нарезали на кусочки и обжарили перед подачей. Он отметил, что блюда были «вкусные, но невероятно жесткие». Некоторые друзья пережевывали мясо по три-четыре минуты, а одна участница ужина не смогла проглотить кусок, состоявший только из сухожилия, и выплюнула его.

Инцидент вызвал интерес общественности, поскольку в США нет федерального закона, запрещающего каннибализм. В штате Айдахо за употребление человеческого мяса предусмотрена уголовная ответственность, но в остальных 49 штатах это технически не запрещено.

