«Катализатор негативных переживаний»: чем опасен осенний скроллинг

Психолог объяснила роль соцсетей в усилении сезонного ухудшения настроения.

Осенний скроллинг усиливает хандру из-за психологических механизмов, влияющих на восприятие. Об этом Lenta.ru рассказала кандидат психологических наук и доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

Психолог отметила, что сокращение светового дня и дефицит солнечного света в средней полосе России объективно влияют на психофизиологическое состояние человека. По ее словам, эти факторы могут провоцировать сезонную хандру или субклинические проявления сезонного аффективного расстройства.

«На этом фоне соцсети из инструмента связи превращаются в мощный катализатор негативных переживаний», — рассказала Шпагина.

Она пояснила, что в ноябре социальное сравнение становится особенно болезненным, поскольку реальность людей часто ограничивается серой погодой и дождем. При этом алгоритмы продолжают формировать ленту из ярких и постановочных кадров чужой жизни. Это вызывает когнитивный диссонанс и заставляет людей сравнивать повседневность с чужими удачными моментами, что усиливает чувство неполноценности и тоску.

По словам специалиста, другой механизм проявляется в том, что в состоянии меланхолии мозг инстинктивно ищет информацию, соответствующую тусклому настроению. Алгоритмы социальных сетей подстраиваются под эти предпочтения и усиливают мрачный эмоциональный фон пользователя, подавая ему грустные публикации, негативные новости и дискуссии о проблемах.

«Мы попадаем в „эхо-камеру“ собственной тоски, где контент не диверсифицирован, а, напротив, усиленно зеркалит и усугубляет наше состояние», — добавила психолог.

Шпагина советовала управлять цифровым поведением осознанно: убирать аккаунты, вызывающие зависть или чувство несоответствия, подписываться на нейтральные или позитивные источники, заменять виртуальные впечатления реальными радостями и задавать себе вопросы о настоящей цели скроллинга, чтобы ослабить этот эффект.

