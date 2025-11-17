Подозрительные операции: почему банки блокируют переводы самому себе

Банк блокирует переводы клиента самому себе для борьбы с отмыванием денег

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Есть несколько признаков, которые могут вызвать вопросы у финансовых организаций.

Банки вправе приостанавливать переводы клиента на его же счета, если заподозрят влияние таких операций на налоги или возможное участие в схемах отмывания средств. Об этом юрист и доктор экономических наук Игорь Костиков заявил Lenta.ru.

«Признаки, которые могут повлиять на налоговую позицию. Если банк подозревает, что вы индивидуальный предприниматель и переводите деньги сам себе, и у вас полноценная отчетность по ИП. Перевод денег может быть зачтен как затраты, таким образом снижая налоговую базу», — сказал Костиков.

Он отметил, что движение средств внутри одного клиента также могут интерпретировать как попытку скрыть происхождение денег, особенно если операции поступают с разных банковских счетов.

«Два фактора — влияние на налоги и проблема с отмыванием денег. Нужно идти в банк, который заблокировал вам переводы и разбираться. К сожалению, дистанционно вы ничего не решите», — подытожил юрист.

Ранее в Центробанке России предупреждали, что злоумышленники убеждают россиян переводить крупные суммы самим себе через Систему быстрых платежей. По словам директора департамента информационной безопасности регулятора Вадима Уварова, такие операции могут отнести к признакам мошеннических, если в тот же день клиент пытается отправить деньги человеку, которому не переводил средств на протяжении полугода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расширенный перечень признаков мошеннических операций вступит в силу с 1 января 2026 года.

