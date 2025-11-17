Фото: 5-tv.ru

Потребность Европы в этих природных ресурсах повысились, а запасы оскудели.

Действия Украины и США не позволяют дешеветь нефти и газу. Об этом сообщает издание EADaily.

Стоимость черного золота за баррель на этой неделе возросла с 63,6 долларов до 64,5 долларов. Это произошло, в том числе, из-за атак ВСУ на российские нефтебазы. Так, 14 ноября дроны нанесли удар по терминалам в Новороссийске. Через этот узел проходит около 2% всей мировой нефти.

В результате пострадала одна нефтебаза перевалочного комплекса «Шесхарис». Кроме того, повреждения зафиксированы у одного терминала и одного танкера, на котором получили ранения три члена экипажа. Из-за временной приостановки приема топлива данным терминалом ценник на нефть поднялся на один доллар.

Ранее ВСУ также атаковали терминал в Туапсе.

Свою лепту в рост цен внесло и правительство США, которое наложило новые санкции на компании «Роснефть» и «Лукойл». В дополнение ко всему часть индийских нефтеперерабатывающих заводов снизила закупку нефти из РФ. Однако новых поставщиков для восполнения недостающих объемов пока не нашла.

Цена на газ на этой неделе снизилась до полуторагодовалого минимума. Но продержалась на этих позициях недолго и вернулась к 380 долларам за тысячу кубометров.

На стоимость данного ресурса влияет в том числе и погода. К северо-западной Европе приближаются первые холода. По расчетам, потребление газа вырастет на 105 миллионов кубометров в сутки.

При этом в хранилищах есть всего 89 миллиардов кубометров газа, что на 12 миллиардов кубометров меньше прошлогоднего показателя. Расходы же увеличатся на четыре миллиарда из-за Украины. Газ Незалежная этой зимой может получить только из Европы.

