Джиган пытается спасти брак: рэперу дали два месяца на примирение с женой

Оксана Самойлова подала заявление на развод 6 октября.

Рэпер Денис Устименко, более известный как Джиган, подал ходатайство в суде на предоставление ему срока на примирение с супругой — блогером Оксаной Самойловой. Об этом сообщает источник 5-tv. ru.

Уточняется, что адвокат Джигана запрашивал три месяца на примирение. Однако суд дал рэперу всего два.

Оксана Самойлова, вышедшая из зала суда, заявила, что она не готова идти на попятную. До этого модель комментируя развод, сообщила, что Джигану нужно повзрослеть и на это понадобится много времени.

Оксана Самойлова подала на развод 6 октября. Пара поженилась в 2012 году. У них есть четверо детей — три девочки и мальчик. В последние месяцы ходили слухи о возможных разногласиях в отношениях супругов. В личном блоге Оксана не так давно делилась своими переживаниями, рассказав подписчикам о том, как тяжело ей быть сильной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в блоге Самойловой появилась публикация, в которой названа возможная причина разрыва. Как было указано на скриншоте, отношения пары могли закончиться из-за измен со стороны Джигана, которому приписывают роман с певицей Алиной Акиловой.

