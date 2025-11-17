Лидер «АукцЫона» Гаркуша присоединился к флешмобу и передал привет мальчику Аристарху

Певец Гаркуша присоединился к флешмобу и передал привет мальчику Аристарху

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Музыкант поддержал двухлетнего петербуржца, чья история растрогала всю страну.

Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша присоединился к флешмобу и передал привет мальчику Аристарху из Санкт-Петербурга. Видео публикует 5-tv.ru

Флешмоб в поддержку маленького Аристарха из Петербурга добрался до легенд российской музыки. Гаркуша лично передал привет мальчику, чья история тронула миллионы сердец.

«Я вам желаю счастья, вы большой молодец. Растите-растите-растите-растите и здоровайтесь всегда», — обратился артист к малышу.

История Аристарха, который расстроился, когда соседка не ответила на его приветствие, превратилась в глобальное движение доброты. К флешмобу присоединились не только тысячи россиян, но и мировые знаменитости, включая турецкого артиста Эмре Алтуга.

В тот же день масштабное приветствие прозвучало в Большом Московском цирке, где народные артисты Аскольд и Эдгард Запашные вместе с 3,5 тысячами зрителей хором крикнули:

«Привет, Аристарх!»

Ранее Бойцы ВС РФ из зоны СВО передали привет мальчику Аристарху.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.