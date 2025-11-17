Надзирательница была арестована за сексуальные отношения с насильником

Фото: 5-tv.ru





Мужчина признан «исключительно опасным», но девушка решилась на запретные отношения.

Жительница Великобритании, 29-летняя Черри-Энн Остин-Сэддингтон, служившая надзирательницей в исправительном учреждении, оказалась в центре скандала после того, как вступила в интимные отношения с заключенным Брэдли Тренгроувом, отбывавшим срок за изнасилование. Как сообщает The Guardian, позже она была задержана при попытке передать ему шприц с препаратом, предназначенным для искусственного оплодотворения.

Запретная связь началась летом 2022 года. Тренгроув спрятал записку с номером своего нелегального телефона между страницами журнала, который женщина получила на смене. Остин-Сэддингтон призналась, что пару минут колебалась, прежде чем отвечать на его сообщение.

Этот импульсивный шаг положил начало тайным отношениям. Влюбленные переписывались, разговаривали и встречались в тюремных мастерских, стараясь укрыться от взглядов охраны и камер наблюдения.

Тренгроув, признанный судом «исключительно опасным», был осужден на 13 лет за многократное изнасилование несовершеннолетней. После вынесения приговора еще два десятка женщин заявили, что он нападал и на них. Несмотря на его прошлое, надзирательница поверила словам заключенного о том, что обвинения якобы сфабрикованы.

Со временем связь переросла в почти «семейные» отношения: пара созванивалась, строила планы и обсуждала совместное будущее. Девушка даже забеременела, однако беременность завершилась выкидышем. После этого, по ее словам, Тренгроув стал контролирующим и ревнивым.

Весной 2023 года Остин-Сэддингтон задержали, когда она пыталась передать заключенному шприц с веществом для предполагаемого искусственного оплодотворения. Как именно ей удалось получить препарат, следствию установить не удалось.

В мае 2025 года суд признал обоих виновными. Тренгроув получил дополнительный срок за подстрекательство к нарушению закона. Бывшей надзирательнице назначили наказание за злоупотребление служебным положением.

Хотя Черри-Энн избежала тюрьмы и получила условный приговор, ее жизнь изменилась радикально: в феврале 2024 года она перенесла инсульт и осталась парализованной ниже груди.

«Я понимаю, что меня не отправили в тюрьму, но я словно заключена в собственном теле», — сказала она суду.

Теперь женщина сотрудничает с благотворительными организациями и помогает людям, пережившим сексуальное насилие.

