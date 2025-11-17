Мать обезглавленного в Балашихе ребенка была должницей по микрозаймам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С июля 2022 года в суд поступило 12 дел, где она значилась ответчиком.

У подозреваемой в убийстве ребенка в Балашихе Елены Цуцковой накопились крупные долги перед микрофинансовыми организациями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы базы исполнительных производств.

Как отмечает СК РФ, по версии следствия женщина лишила жизни шестилетнего сына в квартире в подмосковной Балашихе, а затем избавилась от частей тела, выбросив их в Гольяновский пруд в Москве. При допросе она призналась в преступлении и написала явку с повинной, однако объяснить свои мотивы, по данным ведомства, так и не смогла.

Задержанная — 31-летняя уроженка города Заречный Пензенской области Елена Цуцкова. В ее отношении возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего.

Из материалов мирового суда города Заречного следует, что за два года, начиная с июля 2022 и до августа 2024, на судебный участок № 2 поступило двенадцать дел, где ответчиком значилась Цуцкова. Каждый иск подавала новая микрофинансовая организация, и по каждому из них суд вынес приказ о взыскании задолженности.

Сведения ФССП подтверждают, что Цуцкова числится должницей по шести исполнительным производствам, открытым с июня 2024 по май 2025 года. Совокупная сумма долга вместе с исполнительскими сборами составляет примерно 93 тысячи рублей.

Следствию предстоит оценить, могли ли финансовые трудности и многолетние долги повлиять на состояние женщины и сыграть роль в произошедшем, которое уже привлекло пристальное внимание к ситуации в семье задержанной.

