Жена оживила мужа после смерти с помощью цифрового клона и узнала об измене

Он умер от онкологии в 2023 году.

Жительница Дании Катрин Мартинус создала цифровую версию своего мужа Стефана, который скончался в 2023 году из-за онкологии. Об этом сообщает Mirror.

Проект стал способом для вдовы и их сына сохранить эмоциональную связь с близким человеком, несмотря на его физическую смерть. Чат-клона прозвали ИИ Стефан.

«Она спросила ИИ Стефана: предавал ли ты меня когда-нибудь? И она действительно зашла далеко в этом направлении», — рассказал о проекте разработчик цифрового клона Андерс Хасле Нильсен.

После настойчивых просьб жены ИИ Стефан признался, что изменял Катрин. Он назвал своей любовницей одну из коллег. Однако позже выяснилось, что это не соответствовало действительности.

Работа над цифровым Стефаном началась в начале 2023 года. Для создания модели использовались тысячи текстовых сообщений, фото и видео мужчины, а также аудиозаписи с его рассказами о детстве, взглядах и воспоминаниях. В проекте участвовал генеральный директор Fraia Андерс Нильсен, который смог сделать ИИ максимально реалистичным.

Проект получил широкую огласку благодаря документальному фильму «Ты никогда не исчезнешь», показанному на датском телевидении. В фильме показано, как Катрин и ее сын Виктор общаются с цифровым Стефаном: чат-бот отвечает на вопросы и говорит голосом Стефана, а Виктор замечает: «Я услышал это в своей голове».

Сейчас Катрин является владельцем цифрового клона мужа и указала в «цифровом завещании», что произойдет с аватаром после ее смерти. Разработчик подчеркнул, что право собственности остается за ней, хотя она может передать его сыну в будущем.

