Премьер-министр Венгрии в очередной раз опроверг обвинения в том, что он действует в интересах Москвы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает примитивными утверждения о том, что он является «троянским конем» президента России Владимира Путина. Об этом Орбан заявил в интервью руководителю и совладельцу немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасу Депфнеру.

Отвечая на вопрос о подобных обвинениях, Орбан подчеркнул, что для Венгрии существует три важнейших центра влияния — Германия, Россия и Турция. Он указал, что именно взаимодействие внутри этого треугольника определяет безопасность страны, и поэтому он обязан сохранять взвешенную политику. При этом он отметил, что когда у оппонентов нет содержательных аргументов, они просто называют его человеком с иным мнением и навешивают ярлык «троянского коня», что он расценил как чрезмерное упрощение.

Премьер также добавил, что Венгрия не обладает значительными военными либо экономическими ресурсами, поэтому стремится быть полезной тем государствам, которые выступают за мирное урегулирование, и делает акцент на дипломатических подходах.

Ранее Орбан назвал безумным решение Евросоюза выделить Украине новое финансирование, указав, что, по его словам, деньги европейских налогоплательщиков рискуют быть потраченными на фронте или оказаться в руках «военной мафии».

Позднее он вновь заявил, что Европа приблизилась к грани третьей мировой войны на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Премьер выразил уверенность, что избежать эскалации возможно лишь в случае, если лидеры стран ЕС займут миролюбивую позицию и сосредоточатся на поиске политического решения.

