«Нужно предохраняться»: Боня обсудила с дочерью интим на первом свидании

13-летняя наследница звезды уверенно ответила на провокационный вопрос о сексе.

Виктория Боня обсудила с дочерью Анджелиной секс на первом свидании в соцсетях.

Телеведущая продолжает откровенно делиться тонкостями воспитания своей подрастающей дочери. На этот раз телезвезда решила затронуть по-настоящему серьезную тему и выяснила у 13-летней Анджелины ее отношение к сексу на первом свидании.

Беседа состоялась в компании друга семьи — Алексея Антропова, который занимается организацией социальных проектов для молодежи. Именно он и задал Анджелине прямой вопрос: считает ли она, что интим на первой встрече — «стрем». Ответ юной наследницы был однозначным — она неодобрительно относится к такому развитию событий.

«Мы все равно эти темы обсуждаем. Конечно же, как мама, я говорю Анжелине: „Ты знаешь, что в будущем у тебя будут отношения, что ты должна понимать, что нужно предохраняться“. Она говорит: „Мама, я все знаю. Ну что ты думаешь, я ничего не знаю?"» — дополнила Боня.

Звезда выразила уверенность в том, что дочь обязательно расскажет ей, если у нее проснутся к кому-то чувства и она решится вступить в близкие отношения с избранником. Анджелина объяснила, как понять, что пришло время для нового витка отношений с возлюбленным.

«Когда ты чувствуешь себя готовым, когда другой человек готов, когда ты разговариваешь с ним, когда ты думаешь об этом. Тогда можно понять, что время пришло», — заявила девушка.

