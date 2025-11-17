«Практически у нас под боком»: ученые нашли пригодную для жизни суперпланету

Фото: 5-tv.ru

На ней может быть вода.

Американские астрономы из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили новую экзопланету всего в 18 световых годах от Земли, которая может быть потенциально пригодной для обитания. Об этом сообщает SciTechDaily.

«Ценность этого открытия в том, что звезда, вокруг которой вращается планета, находится совсем рядом, всего в 18 световых годах от нас. С космической точки зрения, она практически у нас под боком», — сказал соавтор исследования, доцент кафедры физики и астрономии Калифорнийского университета в Ирвайне Пол Робертсон.

Планета, получившая название GJ 251, вращается вокруг M-карлика — звезды в Млечном Пути. На поверхности планеты, как предполагают исследователи, может быть вода, что делает ее одним из самых перспективных объектов для поиска жизни за пределами Земли.

GJ 251 относится к классу «суперземель», она состоит из твердых пород, как Земля, но в несколько раз массивнее. Уникальность открытия в том, что звезда, вокруг которой вращается планета, находится очень близко по космическим меркам, что делает возможным ее дальнейшее изучение с помощью новейших телескопов.

