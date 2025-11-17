Трех россиян не допустили до выборов в техкомитеты Европейского гимнастического союза

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Они «не соответствовали» предъявленным требованиям.

Трех российских спортсменов — Викторию Аникину, Реваза Гургенидзе и Светлану Лукину — не допустили до участия в выборах в технические комитеты Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Как уточняет агентство, выборы должны пройти с 28 по 29 ноября 2025 года в Праге на генеральной ассамблее организации.

Кандидатура Виктории Аникиной в июне была выдвинута в технический комитет художественной гимнастики, Реваза Гургенидзе — в техком спортивной акробатики, а Светланы Лукиной — в техком спортивной аэробики.

Из-за наложенных на спортсменов санкций они не могли принимать участие в международных соревнованиях в течение последних трех лет, поэтому в итоге Аникину, Гургенидзе и Лукину исключили из окончательного списка кандидатов.

