В Петербурге отсутствие светофора на сложной дорожной развязке ежедневно ставит в тупик даже опытных водителей

В Петербурге нет светофора на перекрестке Авиаконструкторов и Плесецкой

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

В этом месте нередки ДТП.

В Петербурге автомобилистам и пешеходам не лишним будет повторить правила дорожного движения. Развязать непростой транспортный узел сейчас пытаются в одном из новых районов Северной столицы. Настоящей головоломкой для всех стал перекресток. Как проехать — не знают даже бывалые водители. А пешеходы боятся за свою жизнь.

Ведь здесь уже были несчастные случаи. И подобные проблемы преследуют кварталы новостроек по всей стране. Почему так происходит и как светофоры могут оказаться в частной собственности — узнал корреспондент «Известий» Егор Еперев.

Река из машин, которые движутся в хаотичном направлении. В соцсетях пишут: «это не Индия, это перекресток проспекта Авиаконструкторов и Плесецкая». Поверить, правда, сложновато.

«Многие люди не обращают внимание на знаки и не знают, кто кому уступит»;

«Очень затруднительно даже на пешеходном переходе перейти дорогу»;

«Особенно страшно будет, если ребенок один будет идти»;

«В меня летит мужик на джипе, справа, я его не ожидал. И я чуть пешехода не сбил», — рассказали водители и пешеходы.

А ведь людей здесь уже сбивали. И ДТП было не одно. Хотя перекресток новый, открылся в этом месяце. Но ожидания местных не оправдались, светофор здесь почему-то не установили.

Район с плотной застройкой. В жилом комплексе напротив больше шести тысяч квартир.

«Нам, например, налево. Это страшно. Мы сейчас должны всех пропускать. Смотрим, чтобы пешеходов всех пропустить, потому что дорога широкая, четыре полосы. И пешеходный переход довольно длинный. И здесь я, имея почти 20 лет стажа, я не понимаю, кого я здесь пропускаю», — сказал житель Приморского района Дмитрий Косарев.

Строительством перекрестка занималась частная компания. Нередко они же и устанавливают светофоры. Но не в этом случае.

«Установка светофорного поста на перекрестке в рамках проведения строительно-монтажных работ согласно проектной документации не предусмотрена», — заявили в Комитете по строительству города Санкт-Петербурга.

Если же светофор все-таки установили, это совсем не значит, что проблема с движением решена. Наоборот, накапливается снежный ком из бюрократических нюансов и нестыковок. Как на еще одном опасном перекрестке.

«Этот светофор на балансе города не числится. На время строительства развязки его передали застройщику, а теперь не могут вернуть обратно. Причины могут быть разные, например, само оборудование не то, что применяется на городских светофорах, или вообще объект стоит не там, где указан в плане», — показал корреспондент.

Контролирует и обслуживает светофоры в Петербурге Дирекция по организации дорожного движения. Но принять объекты, которые понаставили застройщики не по ГОСТам, она не может. А устраняют недочеты порой годами. Например, если изменения не заложены в бюджет. И подобное происходит по всей стране.

«Мы наблюдаем ситуацию, совершенно не имеющую отношение к дорожному движению, а имеющую отношение к тому, как организован у нас градостроительный процесс. Как это так, построили светофор, и он принадлежит какому-то частному лицу», — рассказал автоэксперт, эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

На Плесецкой и Авиаконструкторов ни частных, ни городских светофоров. Пользуются перекрестком уже сейчас. И безопасность здесь нужна не через пару лет, а сегодня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.