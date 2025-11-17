Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Achille Abboud; 5-tv.ru

По словам депутата польского Сейма, «нация, которая изобрела газовые камеры, снова показывает свое истинное лицо».

В Германии память узников концлагерей оценили в 500 евро. С молотка могли уйти вещи замученных жертв Холокоста. За несколько часов до начала торгов в ситуацию вмешались власти Польши. Они напомнили Берлину, кто именно создавал газовые камеры и убивал миллионы безвинных людей. Немецкое руководство попыталось оправдаться и замять скандал. Правда, организаторы этого провокационного аукциона никакого наказания не понесли. Корреспондент «Известий» Маргарита Костив — о двойных европейских стандартах.

На сайте аукционного дома Фельцманна в Нойсе пустая страница — там, где еще недавно были размещены на продажу вещи жертв Холокоста. Однако скандал уже не замять. В Германии на аукцион собирались выставить 632 лота — свидетельства одного из самых страшных преступлений нацизма.

«Это позор — продавать предметы, принадлежавшие жертвам концлагерей в Польше», — заявили в эфире польского телеканала.

Организаторы аукциона под названием «Система террора» собирались пустить с молотка документы и личные вещи узников концлагерей. Например, письмо с акварельным рисунком, написанное замученным в Освенциме Брониславом Чехом — легендарным польским лыжником-олимпийцем.

Среди лотов — медицинская справка о стерилизации заключенного в Дахау, карточка гестапо о казни еврейского узника в гетто Маккейм, звезда Давида из лагеря Бухенвальд и антисемитский плакат. В Польше поднялась буря негодования.

«Этот аукцион — попытка нажиться на несчастье, выжать деньги из человеческой трагедии, монетизировать массовые страдания», — возмущались пользователи интернета в Польше.

«Нация, которая изобрела газовые камеры, снова показывает свое истинное лицо. Они ищут прибыли и демонстрируют презрение к другим народам», — сообщил депутат сейма Петр Калета.

За каждый предмет уже была назначена первоначальная цена: от 350 до 500 евро. Но память о жертвах преступлений не может быть товаром, заявили в министерстве культуры и национального наследия и МИД Польши. Отменить торги призвал и Международный комитет Освенцима. Официальным лицам Германии пришлось реагировать, и срочно.

«Я сегодня говорил с моим польским коллегой Радославом Сикорским. Мы едины во мнении, что такая попытка нажиться на преступлении отвратительна и должна быть пресечена», — сообщил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

После вмешательства правительства Германии аукцион был отменен. Однако непонятно, что будет с артефактами Холокоста дальше. Хотя Польша стремится их забрать, не исключено, что Германия на это не согласится.

«Германия должна оставить эти документы в Немецком историческом музее. А для зарубежных можно сделать копии. Чтобы иностранные историки тоже имели возможность работать с этими документами», — сказал депутат партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

В этот раз аукцион и был остановлен, однако он уже не первый. Предметы, связанные с Холокостом, еще несколько лет назад распродавались из частных коллекций.

Помимо этого, есть еще тревожный сигнал о том, как в современной Европе обесцениваются военные преступления прошлого. В Дании провели исследование ДНК Гитлера, которое косвенно его оправдывает.

«У Гитлера был высокий генетический риск развития психических заболеваний, таких как СДВГ, аутизм, биполярное расстройство. Эта комбинация оказывает сильное влияние на личность. Таких людей очень мало, один на миллиард», — уточняется в статье газеты Daily Mail.

И похоже, все это звенья в одной цепи двойных стандартов. Хотя торги артефактами Холокоста отменили и официальные лица Германии выступили с осуждающими заявлениями, организаторы скандального аукциона так и не понесли никакого наказания.

