Выжил лишь один диверсант, его взяли в плен.

Чтобы удержать Красноармейск, глава киевского режима Владимир Зеленский бросает в котел элитные подразделения ВСУ. В одном из районов города попытался высадиться десант Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Но даже хорошая экипировка и подготовка не помогли противнику. Группа оказалась в окружении и была уничтожена. В живых остался всего один боевик. Он рассказал, как на самом деле украинские генералы отдают приказы. Все детали — у военного корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

С приборами ночного видения, тепловизорами, даже камерами GoPro на шлемах: на это задание группа спецназа ГУР Украины отправилась в полной экипировке. Встречу с так называемым элитным спецотрядом киевского режима в деталях вспоминает наш боец из 30-й бригады группировки «Центр» Игорь Скорняков. В начале ноября вражеская группа на двух вертолетах Black Hawk высадилась на окраине Красноармейска ночью, очевидно, пытаясь застать российские подразделения врасплох.

«Слышим звук вертушек. Они предприняли еще дымы. Как выяснилось потом, это были две вертушки. Высадились они. Когда они начали подкрадываться, мы уже сидели наготове», — вспоминает военнослужащий группировки «Центр» Игорь Скорняков.

План украинских спецназовцев провалился сразу. Два наших бойца заняли позицию в здании буквально накануне. Видимо, разведка врага не заметила их присутствия и не предупредила свой грозный десант, создание которого очевидно долго продумывали и прорабатывали, и который в итоге оказался не готов к сопротивлению.

«Чуть-чуть их подпустили, начался у нас контакт с ними, бой. Они были вообще „на уверенном“, сразу же один из них просто в здание забежал, в окно забежал», — рассказал Игорь Скорняков.

Уничтожили первым, после нейтрализовали второго, бой был коротким. Другие отошли назад. Наши парни даже понять не успели, что это бойцы спецназа.

«Они действовали, грубо говоря, профессионально. Заходили с углов, друг друга прикрывая, но нас обучают очень хорошо. Потом дошла до нас информация, что это было ССО (силы специальных операций. — Прим. ред), — рассказал военнослужащий группировки «Центр» Александр Шумков.

Александр Шумков на фронте полтора года, в Красноармейске их штурмовая двойка в тот момент выполняла очередную боевую задачу, после ожидала подхода основных сил.

«Мы шли по ходу продвижения. Какое-либо помещение есть — нам надо было зачистить, посмотреть, чтобы не было противника, чтобы мы не прошли мимо, чтобы сзади шел противник», — объяснил Александр.

Итог: полный разгром десанта представителей ГУР Украины. Выжил только один боевик. Его, раненного в ноги, бросили сослуживцы, сами попытались отойти, но попали под атаку наших FPV-дронов.

«Броню, все они покидали, автоматы. Мы его к себе притащили, оказали помощь. Семья, дети… Он жить хотел, не знал вообще, что так произойдет, что его бросят», — рассказал Игорь Скорняков.

Руслан Шахун входил в состав спецподразделения «Тимура», которое профилируется на скрытных проникновениях и диверсионной деятельности и особенно ценится на Украине.

«Подняли нас, и мы просто высадились. Все, говорят, элита, вы готовы! К чему готовы? Соответствующая погода, будете вылетать сейчас, без какой-либо подготовки», — рассказал сдавшийся в плен представитель спецподразделения «Тимура» Руслан Шахун.

Оказывается, собрались наспех, с базы их провожали словами «противник там», без конкретных указаний. После высадки нужно было занять любые доступные здания по одному, по два человека и, видимо, ожидать прибытия подкрепления, держать оборону. Но кто-то не успел добежать, кого-то добили уже в развалах построек. Наших бойцов на месте в ГУР Украины явно недооценили.

Такой исход столкновения наших бойцов со спецподразделениями Украины — это не удача, не случайность, они тоже максимально подготовлены. Все свободное время после выполнения своей боевой задачи проводят на полигонах, командиры внимательно следят за развитием тактики и боя и внедряют в тренировки новые элементы.

