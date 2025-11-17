Украинские фермеры заявили о неубранном урожае из-за мобилизации

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Производители испытывают дефицит сезонных рабочих.

Мобилизация на Украине усугубила кадровый дефицит в сельском хозяйстве. По словам фермеров, из-за отсутствия сезонных рабочих сбор урожая в некоторых регионах становится практически невозможным. Об этом пишет Telegraf.

Глава агрохолдинга «ЛАН АГРО» Василий Сасько отметил, что в хозяйствах не хватает людей даже для ручного сбора лука.

«Ситуация катастрофическая. Надо, чтобы лук собирали руками, но людей нет. Ребят вообще нет. Всех забрали», — заявил он.

В 2025 году в стране действует новый порядок воинского учета: процедура выдачи повесток стала строже, данные граждан автоматически сверяются через электронные реестры, а штрафы за уклонение заметно выросли, не говоря уже о зверствах сотрудников ТЦК (украинский аналог военкомата. — Прим. ред.), которые чуть ли не похищают людей с улиц.

Статус «ограниченно годен» больше не гарантирует освобождения от мобилизации — граждан направляют на повторные медкомиссии, после которых те зачастую сразу попадают на службу. Женщины с медицинским и техническим образованием также состоят на воинском учете.

