The Conversation: ЕС не решается конфисковать активы РФ из-за сомнений в Украине

Европа боится совершить роковую ошибку и пойти на риск из-за обузы в виде Киева.

Евросоюз не может прийти к единому решению о плане по конфискации замороженных российских активов из-за неуверенности в силе Украины. Об этом сообщило издание The Conversation.

Из публикации следует, что европейские страны не стремятся разрывать все контакты с Россией, учитывая, что поддержка Киева больше не выгодна для Запада. Поэтому теперь Европа боится совершить роковую ошибку и пойти на риск из-за «стратегической обузы» в виде Украины и проиграть геополитическую ставку.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, во Франции хотят использовать замороженные активы России для закупки европейского вооружения. Использование российских денег будет возможным, если ЕС удастся «достичь компромисса». До этого президент Франции Эммануэль Макрон назвал эти действия нарушением международного права.

Европейские страны хотят использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Кроме того, акцент делается на создание так называемого «репарационного кредита», при котором Киев сможет погасить этот кредит, если Москва согласится на возмещение якобы нанесенного ущерба.

Сам ЕС выделил Украине девятый транш макрофинансовой помощи в размере четырех миллиардов евро, половина из которых направлена на производство беспилотников. Итоговая сумма финансовой поддержки Европы Украине в 2025 году приближается к 178 миллиардам евро.

