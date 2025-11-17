«Привет, Аристарх!»: как добрый флешмоб захватил Россию и не только

Фото, видео: 5-tv.ru

Эта история началась с маленького мальчика, который поздоровался с соседкой, но ничего не услышал в ответ.

Героем всемирного флешмоба стал двухлетний Аристарх из Москвы. Приветы маленькому жителю столицы передают звезды кино, музыканты и спортсмены из разных стран. А все началось с небольшого видео в социальных сетях. Мальчик искренне расстроился после того, как соседка по подъезду никак не отреагировала на его приветствие. Ролик уже посмотрели несколько миллионов пользователей. О том, как развивалась эта удивительная история, расскажет корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Три миллиона просмотров менее чем за сутки. Сравнимо с постами Криштиану Роналду. Но здесь не про спорт и самолюбование, здесь про доброту и человеческую отзывчивость. Двухлетний Аристарх из Москвы с удивлением смотрит сюжет о себе на РЕН ТВ и Пятом канале. История маленького и очень воспитанного мальчика, с которым в ответ не поздоровалась соседка, растрогала миллионы пользователей.

Однажды он, выходя из подъезда, поздоровался с соседкой, а та просто прошла мимо и промолчала. Малыш так расстроился, что маме пришлось его успокаивать. Трогательные кадры разлетелись по всему интернету. А теперь с Аристархом здоровается вся страна.

Да что там страна — об Аристархе теперь знают и иностранные звезды. Среди них — турецкая знаменитость Эмре Алтуг, чей хит разрывает все возможные чарты. Миллионы мечтали бы о таком, но лично он обращается именно к Аристарху.

«Аристарх, передаю тебе привет от всей Турции», — обратился к малышу актер и певец.

Это тот случай, когда маленькое и доброе сердце растопило сердца обычно скупых на эмоции взрослых.

Он поздоровался с тетей, но в ответ тишина. Не заметила? Слишком занята своими заботами? Может быть. Мы все порой больше погружены в себя. Но Аристарх сильно расстроился. И теперь приветы мальчику шлют со всех концов планеты.

«Привет, Аристарх!» — это теперь настоящий флешмоб. Добрый и теплый, которых так не хватает. А теперь одним стало больше, благодаря малышу из Москвы.

На страничке мамы малыша оставляют комментарии певцы и артисты. Привет от солистки группы «Блестящие» Сильвии Золотовой, актера Александра Соколовского. И ведь нет никакой разницы из какой профессии человек. Доброта и отзывчивость, о которой всем нам напомнил двухлетний малыш, не знает границ.

«Аристарх, здравствуй, дорогой. Я, Алексей Олейник, хочу тебя поприветствовать, хочу тебя поблагодарить, пожать тебе, такому маленькому мужчине, но с таким огромным сердцем, твою маленькую крепкую руку», — обратился к мальчику боец MMA Алексей Олейник.

Эта история — напоминание нам, взрослым, что нужно быть добрее и внимательнее. Сначала маленький Аристарх сумел объединить миллионы россиян, теперь присоединяется весь мир.

