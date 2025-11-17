Лучшие со всей страны: в Москве прошли Всероссийские соревнования по самбо

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Масштабный турнир собрал 160 участников из 16 регионов России.

Постоять за себя готовы финалисты Всероссийских соревнований по самбо. Грандиозный турнир собрал в столице 160 спортсменов со всей страны и был посвящен дню рождения этого боевого искусства. Статус спортивной дисциплины самбо получило 87 лет назад.

Участники в очередной раз доказали: в этой дисциплине нашей школе по-прежнему нет равных. Самые зрелищные поединки покажет корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Силовые захваты, броски, головокружительные падения и огонь в глазах. Доли секунд решают исход поединка. Одна ошибка, и победу празднует противник.

Финал Всероссийских соревнований по самбо собрал самых лучших и перспективных. Спортсмены со всей страны прошли предварительный отбор, сейчас на золотые медали претендуют 160 участников из 16 регионов.

Три минуты чистого времени, чтобы спортсмены показали все, что умеют, а судьи выявили победителя. За один соревновательный день каждый самбист проводит минимум семь поединков.

«Поединков было всего 11. В девяти одержал победу, занял первое место. Поблагодарю своих родителей за то, что они сюда приехали, поблагодарю тренера своего», — сказал победитель в категории до 50 килограммов Руслан Рамазанов.

С трибуны за юниорами следят прославленные профессионалы. На прошедшем буквально неделю назад чемпионате мира в Киргизии Карина Черевань доказала: несмотря на нейтральный статус, Россия по-прежнему доминирует в мировом самбо. Женская сборная поставила исторический рекорд, завоевав золотые медали во всех семи весовых категориях.

«Всегда сложно выступать под нейтральным флагом. Многие выступали в первый раз на чемпионате, я выступала второй. На самом деле, второй намного проще, потому что когда ты выступаешь первый раз и выигрываешь, иногда кажется, что это относительно везение, но, к счастью, получилось выиграть и второй раз», — отметила двукратная чемпионка мира по боевому самбо Карина Черевань.

Самбо как вид спорта зародилось в СССР для подготовки военных и правоохранителей. Самозащита без оружия — именно так расшифровывается вид боевого искусства. 87 лет назад самбо получило статус спортивной дисциплины.

«Более чем в 100 городах России одновременно проходят турниры, посвященные дню рождения самбо. Они проходят по разным возрастам, но везде мы обязательно приглашаем наших друзей, почетных гостей, родителей, всех, кто еще не определился в нашем виде спорта», — рассказал президент Федерации самбо России Сергей Елисеев.

Лучшей у девушек в весовой категории свыше 65 килограммов стала Таисия Николаева.

«Я просто с этой девочкой уже боролась не раз и знала, что делать», — говорит победительница в весовой категории свыше 65 килограммов Таисия Николаева.

Первое место среди юношей в категории до 65 килограммов взял Максим Макеев, обескуражив соперника эффектным болевым приемом.

«В стойке я поймал соперника на подсечку, это было довольно легко. После чего я пересел на болевой рычаг локтя и это тоже получилось легко. Я просто очень хорошо и вовремя поймал соперника и там, и там», — поделился Максим Макеев.

Самбо — это не просто борьба за звание сильнейшего, а целая философия, закаляющая характер, воспитывающая личность и уважение к сопернику. Именно эти морально-волевые качества помогают российским атлетам, несмотря на любые препятствия, подниматься на высшую ступень пьедестала в этом сложном и красивом виде спорта.

