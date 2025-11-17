Беспрецедентное дело о коррупции: Киев может лишиться поддержки Запада
Financial Times: Правительство Зеленского охватил коррупционный кризис
Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru
В НАБУ обещают новые громкие разоблачения украинских чиновников.
Европейские спонсоры Украины уже открыто заявляют: если Зеленский и его ближайшие соратники не перестанут воровать в нынешних масштабах, то вовсе лишатся финансирования.
Сотни миллионов, которые западные партнеры направляют Киеву на вооружение и гуманитарные цели, утекают в неизвестном направлении. Подтвердить это готовы в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Там обещают новые громкие разоблачения украинских чиновников. Некоторые детали этого компромата узнала корреспондент «Известий» Мария Коровина.
Коррупционная драма «Миндич-гейт» превращается в трагифарс буквально на глазах. Тут все смешалось: и золотой унитаз, и пачки нераспакованных долларов, и показательно уволенные министры, и бежавший, разве что не в женском платье, главный подозреваемый. Пришло время для выхода на сцену нового персонажа, кстати внесенного в нашей стране в список террористов и экстремистов.
«Бедный Тимурчик. Попал, как кур в ощип. Если бы мы не знали этого дурака, что он вообще на это не способен», — отмечает Игорь Коломойский*.
Речь о том самом друге и «кошельке» Зеленского Тимуре Миндиче, который беспрепятственно покинул страну через польскую границу, сев на такси бизнес-класса. И очень удачно, прямо перед тем, как НАБУ нагрянуло с обыском. Но Миндич только пешка, а вот кто в действительности переставляет фигуры на доске?
Предрекает опальный олигарх своему бывшему протеже неминуемое падение. Казалось бы, почему вдруг, ведь воровство на высшем уровне, по мнению офиса главы киевского режима, будничное явление.
«От того, как сейчас будет протекать громкий коррупционный скандал на Украине в сфере энергетики, зависит будущее Украины. Да и будущее самого Зеленского», — отметила политолог Инна Литвиненко.
«И в либеральных демократиях, и в авторитарных системах такие случаи возникают. К сожалению, коррупция является неотъемлемой частью современной экономики", — заявляет советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.
В самом НАБУ прямо говорят, что до финала интригующего сериала еще далеко. Пленок Миндича будет опубликовано еще несколько штук, несмотря на откровенное давление со стороны властей.
«Они фактически через систему «Безопасный город» отслеживали, как передвигаются наши транспортные средства, принадлежащие Национальному антикоррупционному бюро", — подчеркивает глава НАБУ Семен Кривонос.
На Западе всю эту историю только начали переваривать. Газета Financial Times поместила пресловутый золотой унитаз в заголовок на передовице. Как подметил британский журналист Чей Боуз, это же издание еще недавно от разговоров об украинской коррупции лишь отмахивалось.
«Financial Times распространяет „прокремлевские нарративы“ и „дезинформацию“ об Украине. Ну, именно это они и сказали, когда я рассказал обо всем много лет назад. Но лучше поздно, чем никогда, я полагаю», — написал Боуз в соцсети Х.
Пока европейский истеблишмент пытается прийти в себя, самые прозорливые уже нарисовали сценарий будущих событий. По мнению итальянского вице-премьера, если помогать Киеву дальше, это только разгонит коррупционную воронку. Фокус на реальную действительность один за другим сейчас настраивают европолитики со всего Старого Света.
«В Словакии всегда знали, что Украина — коррумпированная страна. Но в Брюсселе существовала идеология: нужно было защищать ее имидж, делать вид, будто Украина „чистая“, „ангельская страна“ без проблем. Но это неправда», – признается депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.
«И вот налогоплательщики ЕС должны продолжать финансировать это все? Абсурд. Мы отправляем оружие, отправляем деньги в эту коррумпированную страну, прямиком в карман Зеленского. Это ненормально, это разрушит европейскую экономику", — отметил венгерский политик Ласло Тороцкаи.
Удивительно, но уже и в Варшаве перешли на язык угроз. Премьер-министр Польши Дональд Туск заговорил о катастрофических последствиях разгорающегося скандала. А главный польский «ястреб», министр иностранных дел Радослав Сикорский, предупредил, что Киев может забыть о поддержке Запада, если продолжит потворствовать воровству.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
* — Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.