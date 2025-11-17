Гололед привел к хаосу на трассах в Подмосковье

Массовая авария с грузовиками произошла на трассе в Подмосковье из-за гололеда

Сегодня в Москве и области ожидают ледяной дождь, жителей призвали быть особенно бдительными.

Прежде всего кадры из Подмосковья, которые самым ярким образом показывают важность своевременной замены летней резины на зимнюю.

На скользкой дороге многотонные грузовики ничего не смогли противопоставить законам физики. В итоге несколько легковушек превратились в груду металлолома. Водители и пассажиры успели отойти, обошлось без жертв. Но один человек все-таки получил травмы, его отправили в больницу.

