«Хочу быть долго бодрым»: Олег Газманов ежедневно отжимается 74 раза

Певец с каждым годом наращивает нагрузку во время тренировок.

Народный артист России Олег Газманов каждый день отжимается столько раз, сколько ему лет. На сегодняшний день это 74 раза. В новом 2026 году он будет выполнять по 75 повторений, согласно своему большому плану омоложения. Да, именно молодости и активности певец добивается, когда тренируется, не щадя себя. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Всенародной танцплощадке «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон» и добавил, что вопреки слухам чувствует себя отлично.

«Да нет у меня проблем никаких, ребят, ну что вы! Ну вот я попрыгаю, хотите?» — посмеялся музыкант. И попрыгал.

В последнее время в сети и прессе появилось много заметок о якобы поразившей Газманова болезни. В них отмечалось, что у исполнителя диагностировали коксартроз, поразивший поясничный отдел позвоночника и ногу, и что если он не прекратит танцевать на всех концертах, как в последний раз, рискует полностью лишиться подвижности.

«Я все время увеличиваю нагрузки, это у меня цель такая. Смотрите, вот сейчас я за один подход отжимаюсь 74 раза. Но с каждым годом я по одному разу прибавляю. Казалось бы, один раз, но чтобы прибавить, нужно каждый день это делать, каждый день… Я очень себя жалею! Я хочу быть долго таким, знаете, бодрым, моложавым. Поэтому я пока этого добиваюсь», — сказал артист.

Недавно по стране прокатился грандиозный флешмоб «Танцуй, как Газманов». Тренировки не только помогают сохранить активность, но и заражают ей россиян всех возрастов. По словам исполнителя, за неполные два месяца около 200 миллионов человек поучаствовали и посмотрели челлендж. Некоторые танцоры поразили Олега Михайловича в самое сердце.

«Прекрасная совершенно группа из Армении — ну так они это сделали! Не так, как я, по-своему, но это был просто шедевр. Потом одна девушка со скакалкой делает — невероятно просто, как она ухитряется это все исполнять! Рядами, колоннами, МЧС, медицинские работники, короче, вся страна взбесилась просто», — заключил он с гордостью.

