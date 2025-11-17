Орбан рассказал, что Меркель кричала на него намного больше жены
Экс-канцлер Германии не пользовалась властью с целью навязывания своей точки зрения Будапешту, отметил премьер Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с почтением высказался о бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель, оценив ее высокие интеллектуальные способности. Однако напомнил, как она порой повышала на него голос, причем намного больше, чем его законная супруга. Об этом Орбан рассказал в эфире подкаста MD Meets.
Венгерский политик также добавил, что экс-канцлер Германии не пользовалась властью с целью навязывания своей точки зрения Будапешту. При этом она всегда была готова выслушать аргументы собеседников и обсуждать разные взгляды сторон.
По словам Орбана, он практически всегда был согласен с Меркель, в частности, в вопросе стратегических интересов Европы и отношений с Россией. Кроме того, бывший немецкий канцлер в рамках работы Евросовета часто выступала за мир и сотрудничество в европейских странах.
Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 год и была первой женщиной, занявшей эту должность. За годы в политике она стала одной из самых влиятельных фигур в Европе.
